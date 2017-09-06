6 سبتمبر 2017 مـ / موافق 15 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شاهد فرحة اللاعبين الجنونية بالفوز.. وعلامة الانتصار من ولي العهد تزفهم من منصة “الجوهرة”

بتاريخ رياضة ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

التقطت كاميرا البث المباشر لمباراة المنتخب مع اليابان فرحة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بعد صعود المنتخب السعودي لكأس العالم بروسيا 2018.

وأبان المقطع المتداول ولي العهد وهو يتلقى التهاني من الحضور في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” بجدة، ويرفع علامة النصر في اتجاه اللاعبين.

وأظهر المقطع الفرحة الكبيرة للاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بعد تحقيق فوز تاريخي على نظيره الياباني بهدف وحيد.

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