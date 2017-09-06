6 سبتمبر 2017 مـ / موافق 15 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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النائب العام: الإحصائيات الرسمية تكشف أن حج هذا العام من أميز الأعوام

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

قال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب (الثلاثاء) إن حج هذا العام 1438 كان من أنجح وأميز الأعوام في السكينة بين الحجاج.

وأكد، وفق ما نقله حساب النيابة الرسمي على “تويتر”، أن هذا النجاح المميز تدعمه الإحصائيات الرسمية لدى النيابة العامة، رافعاً شكره للقيادة على هذا النجاح الاستثنائي.

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