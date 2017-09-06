بعد التأهل إلى مونديال روسيا.. مكافآت من ولي العهد للاعبي الأخضر | فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ
كشف محمد آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيقدم مكافآت لجميع لاعبي المنتخب السعودي سيعلن عنها لاحقاً، وذلك بعد الفوز على اليابان أمس (الثلاثاء) والتأهل لمونديال روسيا.
وقال آل الشيخ إن الأمير محمد بن سلمان دعم الأخضر منذ البداية على كل المستويات، وتبرع بشراء تذاكر المباريات كاملة، وكان هذا الفوز هو أبسط هدية تقدم له وللقيادة الرشيدة.
وأضاف أن لاعبي المنتخب السعودي رفعوا رؤوسنا وصعدوا إلى كأس العالم بعد طول انتظار، مقدماً التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد وللشعب السعودي والجماهير الرياضية بعد التأهل إلى المونديال.
يذكر أن المنتخب السعودي تأهل إلى مونديال روسيا 2018 بعد فوزه على اليابان بهدف نظيف، ليحتل المركز الثاني في المجموعة المؤهلة مباشرة إلى كأس العالم، خلف المنتخب الياباني المتصدر.
📹 معالي رئيس مجلس إدارة #الهيئة_العامة_للرياضة وسمو نائبه يهنئان نجوم الأخضر بعد التأهل لروسيا 2018#الأخضر_في_روسيا pic.twitter.com/9DEBcIguxv
— هيئة الرياضة (@gsaksa) September 5, 2017