أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»وافد يدهس رجل مرور ويصدم دورية و5 سيارات أخرى بالطائف.. والجهات الأمنية تطيح به
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