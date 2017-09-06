6 سبتمبر 2017 مـ / موافق 15 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وافد يدهس رجل مرور ويصدم دورية و5 سيارات أخرى بالطائف.. والجهات الأمنية تطيح به

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة أمس (الثلاثاء)، من القبض على مقيم من جنسية آسيوية؛ إثر قيامه بدهس أحد رجال المرور بمنطقة الردف في محافظة الطائف، إلى جانب السير بشكل معاكس والاصطدام بست سيارات بينها دورية مرورية.

وبيّن الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي، أن إحدى الدوريات المرورية بالطائف فوجئت خلال مباشرة عملها في منطقة الردف بسيارة يوجد بها ثلاثة أشخاص تسير عكس الاتجاه، لافتاً إلى أن قائدها حاول دهس أحد رجال المرور قبل أن يصطدم بدورية مرورية و5 سيارات لمواطنين آخرين.

وأوضح أن الجهات الأمنية سارعت إلى القبض عليه؛ حيث تبين أنه مقيم من جنسية آسيوية، وقامت بإحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنه، كما جرى نقل رجل المرور للمستشفى قبل أن يغادره بعد تلقيه العلاج.

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