6 سبتمبر 2017 مـ / موافق 15 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المسحل : مكافأة الأخضر ستكون الأكبر في تاريخ الإنجازات الرياضية

بتاريخ رياضة

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكد نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، على كون المقام السامي وجه بمكافئات مجزية للاعبي الأخضر بعد تأهلهم لمونديال روسيا 2018 ،مشيراً إلى أنها ستكون أكبر مكافأة في تاريخ الإنجازات الرياضية.

قال ياسر المسحل في تصريحات لإذاعة يو إف إم: ” تأهل الأخضر إلى مونديال روسيا ستكون بداية عودة منتخبنا إلى الإنجازات، والمقام السامي وجّه بمكافئات مجزية للاعبين ستكون أكبر مكافأة في تاريخ الإنجازات الرياضية، وسيتم الإعلان عنها قريباً”.

أضاف: ” أشكر القيادة الرشيدة على دعمهم المتواصل للرياضة والرياضيين كعادتهم دائماً”.

ختم المسحل، بقوله: ” سيتم الإعلان قريباً عن برنامج الأخضر الإستعدادي للمونديال الروسي”.

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