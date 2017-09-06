6 سبتمبر 2017 مـ / موافق 15 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | شاهد الفرق بين المواطن القطري وبين مرتزقة قناة الجزيرة

بتاريخ ثقافة وفنون ،رياضة ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

أفحم الفنان القطري علي عبدالستار، مذيع قناة الجزيرة القطرية، عندما سأله هل تحب سواليف السعودية، بعد أغنية “علم قطر”، ليجيب أنه يحبهم ويحب أن يستمع إلى الفن السعودي بالتأكيد رغم كل ما يحدث.

وحاول المذيع أن يدفع الفنان القطري إلى مهاجمة المملكة، ولكن الفنان أكد أن دماء الشعب السعودي والقطري واحدة ولحمهم واحد، كما أن هناك قرابة ونسب بين السعوديين والقطريين.

وسأله المذيع: “من ستشجع.. السعودية أم اليابان؟”، ليجيب علي عبدالستار: “أقولها بكل صدق سأشجع منتخب السعودية”، ليتعجب المذيع من الإجابة، ولكن الفنان القطري لم يترك له فرصة للتعليق، حيث أضاف أن ما حدث سحابة صيف وستعود الأمور إلى نصابها قريبًا.

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