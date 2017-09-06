6 سبتمبر 2017 مـ / موافق 15 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | جماهير الأخضر تلتقط سيلفي الفوز مع ولي العهد.. وأحدهم: الله يسعدك حبك في القلب

بتاريخ رياضة ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

شاركت جماهير الأخضر التي تواجدت بمدرجات ملعب الجوهرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فرحة الفوز على اليابان والتأهل إلى كأس العالم 2018 للمرة الخامسة في تاريخ الكرة السعودية.

وعبّر أحد الجماهير الذين تواجدوا في المدرجات قرب المقصورة الرئيسية عن فرحته الجنونية بفوز المنتخب السعودي؛ حيث أشار لولي العهد وقال له فرحاً: “الله يسعدك حبك في القلب أقسم بالله، هذا أجمل سيلفي لي في حياتي”، ورد عليه ولي العهد بقُبلة وابتسامة.

كما أظهرت صورة أخرى عدداً من الجماهير وهم يحتفلون بالتأهل المونديالي بالتقاط سيلفي مع ولي العهد وهو في المقصورة، وقام آخرون بالتقاط الصور للأمير محمد بن سلمان ووجهه تزينه ابتسامة فرحاً بإنجاز المنتخب السعودي.

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