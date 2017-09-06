6 سبتمبر 2017 مـ / موافق 15 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأحساء .. ذوو طفلة يعتدون على طبيب بأحد المستشفيات لكشفه على ابنتهم

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

اعتدى ذوو طفلة على طبيب في مستشفى الولادة والأطفال في مدينة المبرز بالأحساء؛ بسبب غضبهم منه لقيامه بالكشف عليها في قسم الطوارئ.

وبيّن المدير العام لصحة الأحساء عبدالحميد العمير وفقاً لـ”الوطن”، أن الطبيب من جنسية عربية وأصيب بكدمات في الوجه، لافتاً إلى أنه تمت إحالة الواقعة إلى مركز شرطة المبرز.

وأشار إلى أن صحة الأحساء لن تتنازل عن الحق العام وستتابع ملف القضية مع الجهات المختصة، خاصةً أن الطبيب رفض التنازل عن حقه الخاص.

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