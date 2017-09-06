6 سبتمبر 2017 مـ / موافق 15 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مقطع مؤثر لحاج يجهش بالبكاء حزنًا على فراق بيت الله الحرام

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

أظهر مقطع فيديو مشهداً مؤثراً لأحد الحجاج وهو يجهش بالبكاء، مودعاً بيت الله الحرام بعد انتهائه من أداء فريضة الحج.

وبيّن الفيديو الحاج وهو يجلس مواجهاً الكعبة في الدور العلوي للمسجد الحرام، ويرفع يده بالدعاء وهو يبكي بشدة حزناً على فراق أطهر بقاع الأرض.

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