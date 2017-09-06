أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»طبيب وممرض يخرجان مريض كلى دون علاج من مستشفى بالطائف.. وينقلانه لآخر في جدة عن طريق “أوبر”
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