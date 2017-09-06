6 سبتمبر 2017 مـ / موافق 15 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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طبيب وممرض يخرجان مريض كلى دون علاج من مستشفى بالطائف.. وينقلانه لآخر في جدة عن طريق “أوبر”

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

تقدم مريض بشكوى لوزارة الصحة ضد قسم الكلى بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف؛ بسبب قيام الأخير بإخراجه دون إجراء الغسيل والعلاج الخاص به، إلى جانب نقله في مركبة تابعة لخدمة التوصيل “أوبر” لمستشفى الدكتور سليمان فقيه في جدة؛ بدعوى حاجته إلى عملية جراحية، فيما يتوقع أن تجري صحة الطائف تحقيقاً في الواقعة.

وروى سائق “أوبر” تفاصيل الواقعة، مبيناً أن اتصالاً ورد إليه صباح أمس الثلاثاء من ممرض فلبيني بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف لإجراء مشوار توصيل، مشيراً وفقاً لـ “سبق” إلى أنه فوجئ بعد وصوله بقيام طبيب والممرض الذي تواصل معه بإحضار مريض سعودي ليطلبا منه إيصاله لمستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة.

وأضاف السائق أنه تبادل الحديث مع المريض حيث اتضح أنه حضر إلى المركز لإجراء غسيل كلى، لكن المستشفى أبلغه بعد يومين من احتجازه أن جهاز الغسيل المزروع بداخل يده متعطِّل ويحتاج لعملية جراحية في مستشفى سليمان فقيه، لافتاً إلى أن ذلك دفعه للعودة بالمريض مرة أخرى للمستشفى وإبلاغ قسم العلاقات العامة بتفاصيل ما جرى.

بدوره أوضح مدير العلاقات بصحة الطائف المكلف ماجد الزهراني، أن مركز الكلى المذكور تابع لإحدى الشركات وتشرف عليه وزارة الصحة فقط، موضحاً أنه أجرى غسيلاً للمريض السبت الماضي لكنه اكتشف في الجلسة الثانية بعد يومين أن هناك انسداداً بالجهاز المزروع في يد المريض، ليطلبوا منه الذهاب إلى مستشفى سليمان فقيه بجدة لإجراء اللازم له.

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