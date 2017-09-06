6 سبتمبر 2017 مـ / موافق 15 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأمين العام للجامعة العربية يستنكر الانتهاكات بحق مسلمي الروهينجيا في ميانمار

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تصاعد الانتهاكات المختلفة بحق أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار مما أسفر عن مقتل أعداد ملموسة منهم وتشريد ونزوح أعداد أخرى ضخمة خارج ديارهم.

وقال أبو الغيط، في بيان صحفي اليوم إن التقارير والأخبار الواردة في هذا الصدد، ومن بينها تقارير للأمم المتحدة ولجان دولية مستقلة، أوجدت استياء وقلقاً بالغاً لدى الرأي العام والشعوب العربية التي تمثل جزءا وركنا أساسيا من شعوب العالم الإسلامي.

وطالب أبو الغيط، السلطات في ميانمار بتحمل مسئولياتها، ووقف هذه الانتهاكات في أسرع وقت ممكن، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت ومحاسبة مرتكبيها، مع العمل على تحسين الأوضاع المعيشية لمسلمي الروهينجيا ومعالجة المشكلات التي يعانون منها منذ عقود، وذلك أخذا في الاعتبار العلاقات الطيبة والودية التي تربط دولة ميانمار بمعظم الدول العربية.

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