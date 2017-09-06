6 سبتمبر 2017 مـ / موافق 15 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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1.9 مليون مسافر غادروا المملكة خلال 14 يوما.. نصفهم خلال أيام العيد

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

غادر أراضي المملكة خلال الـ14 يوما الماضية من شهر ذي الحجة الجاري نحو 1.9 مليون مسافر، 45% منهم خلال أيام العيد الأربعة.

وأوضحت بيانات إحصائية حكومية وفقا لـ”الاقتصادية”، أن المعدل اليومي للمسافرين عبر جميع المنافذ يبلغ نحو 138 ألف مسافر، بما يقارب 6 آلاف مسافر كل ساعة.

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين الذين يرغبون في مغادرة أراضي المملكة إلى ضرورة التأكد من عدد من الشروط والضوابط المتعلقة بالهوية الوطنية للمواطنين وكذلك جواز السفر.

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