لأول مرة منذ 80 عامًا.. صانع حلوى سويسري يبتكر نوع جديد من الشوكولاتة وردي اللون

(أنحاء) – وكالات :-
كشف صانع حلوى سويسري النقاب عن نوع جديد من الشوكولاتة تحمل اسم “روبي” ولها لون وردي، وتعد رابع أنواع الشوكولاتة على الإطلاق، والذي يأتي بعد 80 عامًا من إطلاق آخر نوع.
وقال صانع الحلوى “باري كاليبوت” الذي ابتكر “روبي” في بيان له الثلاثاء، إن منتجه يستهدف تلبية حاجة جديدة من احتياجات جيل الألفية.
ويتحلى مذاق شوكولاتة “روبي” بثمار التوت الطازجة ولون مميز عن الأنواع الثلاثة السابقة الداكنة والبيضاء وشوكولاتة الحليب، وصنع النوع الجديد من حبوب كاكاو “روبي” التي خضعت للاختبار طيلة سنوات من قبل “باري كاليبوت”.
ولم يزود المنتج الجديد بأي نكهات لطعم التوت أو ألوان، ويتزامن إطلاقه مع مرحلة صعبة تشهدها صناعة الحلوى في ظل تحول المستهلكين حول العالم بشكل متزايد نحو البدائل الصحية.
وتشير بيانات شركة الأبحاث “يورومونيتور” إلى انخفاض حجم سوق الشوكولاتة العالمي بنسبة 1.5% خلال عام 2015، وبنسبة 0.4% خلال عام 2016.
وتعد شركة “باري كاليبوت” واحدة من أكبر موردي الشوكولاتة ومنتجات الكاكاو في العالم، ولا تبيع منتجاتها مباشرة للمستهلكين لكنها توفر احتياجات مصنعي المنتجات النهائية.