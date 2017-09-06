6 سبتمبر 2017 مـ / موافق 15 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: “التعليم” تضع عدة اشتراطات لزيادة الرسوم في المدارس الأهلية

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت مصادر أن وزارة التعليم وضعت عدة معايير منظمة لرفع الرسوم في المدارس الأهلية، حيث تصبح المدرسة ملزمة بتطبيق تلك المعايير والاشتراطات قبل زيادة الرسوم على الطلاب والطالبات.

وأوضحت المصادر أن أي طلب لزيادة الرسوم المدرسية، لا بد أن تتم مراجعته أولاً والبت فيه من قبل لجنة في الوزارة أنشئت خصيصاً لهذا الغرض، حسب صحيفة “الحياة”.

ونصت القواعد المحددة من قبل الوزارة، على مراجعة رسوم المدارس الأهلية وطلبات الزيادة وفقاً لمعايير تعليمية وأخرى خاصة بكفاءة المدرسة، وحددتها الوزارة بتسعة معايير وهي، المبنى التعليمي وعناصره، متوسط كثافة الطلاب في الفصول، متوسط عدد المعلمين بالنسبة للطلاب، ومتوسط الوظائف المساندة للطلاب مثل الإداريين والعمال والسائقين.

كما تضمنت المعايير، المناهج الإضافية التي تقدمها المدرسة، التعليم الإلكتروني، الأثاث المدرسي ووسائل الأمن والسلامة، تدريب الكوارد الإدارية والفنية في المدرسة، بالإضافة إلى تصنيف المدرسة في التقويم السنوي لوزارة التعليم، المنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة، ونسب التوطين على الوظائف الإدارية والتعليمية، والجزاءات التي سبق تطبيقها على المدرسة.

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