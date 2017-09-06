6 سبتمبر 2017 مـ / موافق 15 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»البحرين: القبض على عدد من المشاركين في مسيرة غير قانونية أساءت لدولة شقيقة
﻿

البحرين: القبض على عدد من المشاركين في مسيرة غير قانونية أساءت لدولة شقيقة

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت الأجهزة الأمنية البحرينية القبض على عدد من المشاركين في مسيرة غير قانونية رددوا فيها شعارات مسيئة لدولة شقيقة.

وقال نائب رئيس الأمن العام، تعقيبا على مقطع فيديو متداول يتضمن مسيرة غير قانونية، يتم فيها ترديد شعارات مسيئة لدولة شقيقة، إن أعمال البحث والتحري أسفرت عن تحديد هوية المشاركين والقبض على عدد منهم.

وأكد أنه جار استكمال أعمال البحث والتحري للقبض على البقية، واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة تجاه أي دعوات أو تجمعات غير قانونية، مشيرا إلى أن تلك المسيرات تشكل إثارة للفرقة والفتنة وتهديدا للسلم الأهلي.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق