6 سبتمبر 2017 مـ / موافق 15 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»إيران تشكر المملكة على حسن تنظيم موسم الحج
﻿

إيران تشكر المملكة على حسن تنظيم موسم الحج

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تقدمت إيران بالشكر إلى المملكة على حسن تنظيم موسم الحج لهذا العام، مشيرة إلى أن الفرصة مواتية لبدء المفاوضات بين البلدين لحل المشاكل العالقة.

وقال ممثل المرشد الأعلى للجمهورية لشؤون الحج علي غازي أصغر وفقا لما أورده التلفزيون الإيراني: “نحن نشكر السعودية على سلوكها تجاه الحجاج الإيرانيين”.

وأشار إلى أنه بعد هذا الحج الناجح، فإنه التوقيت الجيد ليتفاوض الجانبان لتسوية مشكلاتهما في بقية المجالات، لافتا إلى أن حكومة طهران منخرطة في اتجاه تنمية العلاقات مع دول الجوار.

يذكر أن أكثر من 86 ألف حاج إيراني أدوا فريضة الحج هذا العام، من بين أكثر من مليوني حاج.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق