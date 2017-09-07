أنت تتصفح:الرئيسية»رياضة»الاتحاد الآسيوي: هناك انتهاكات بالجولة الأخيرة من التصفيات.. وسيُفتح تحقيق في الأمر
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | شاهد كيف احتفل السعوديون بهدف التأهل ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل السعوديين تجاه الهدف الذي
-
“فيدال” يصدم جماهير تشيلي بموعد اعتزاله...بتاريخ
(أنحاء) – وكالات :- أعلن نجم وسط ملعب منتخب تشيلي، أرتورو فيدال، أنه اقترب من لحظة اعتزاله للعب
-
تعرّف على السيرة الذاتية لرئيس هيئة الرياضة ا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الأربعاء) أمرا ملكيا بتعيين تركي
-
أمر ملكي بإعفاء محمد آل الشيخ من منصبه وتعيين...بتاريخ
جدة – واس : ــ صدر أمر ملكي اليوم فيما يلي نصه : بسم الله الرحمن الرحيم الرقم