6 سبتمبر 2017 مـ / موافق 16 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»خادم الحرمين يبحث هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي تطورات الأحداث في المنطقة والعالم
﻿

خادم الحرمين يبحث هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي تطورات الأحداث في المنطقة والعالم

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

جدة – واس :-

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًا بفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطورات الأحداث في المنطقة والعالم.

وأكد خادم الحرمين الشريفين وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية خلال الاتصال عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيزها لما فيه خدمة الشعبين الصديقين.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق