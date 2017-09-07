6 سبتمبر 2017 مـ / موافق 16 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | “مفحط” يفقد السيطرة على “لاند كروزر” 2017 ويتعرض لحادث مروّع

بتاريخ حوادث ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تسبب مفحط في انقلاب سيارة جيب لاند كروزر حديثة مويل 2017 على جانبها، بعد أن فقد السيطرة عليها أثناء التفحيط عليها في شارع عام، كما بدا انقلاب السيارة غريبًا بعض الشيء.

وأظهر مقطع فيديو المفحط وهو يقود السيارة على سرعة عالية، ثم حاول الدوران بها، إلا أنه لم يستطِع، كما سُمع صوت اصطدام السيارة بشيء في الأرض، ثم ارتفعت ودارت دورة كاملة واستقرت على جانبها، في حادث خطير.

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