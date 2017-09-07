6 سبتمبر 2017 مـ / موافق 16 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رئيس البرلمان العربي يُطالب بتحرك دولي عاجل لوقف الإبادة التي يتعرض لها مسلمو الروهينجا

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

القاهرة – واس :-

دعا رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي منظمة الأمم المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا ” الآسيان ” ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك العاجل والفوري لوقف المجازر التي يتعرض لها المسلمون الروهينجا في ولاية أراكان ” راخين ” وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.

وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان اليوم، أن ما يجري في ميانمار ضد مسلمي الروهينجا يُعد تطهيراً عرقياً ودينياً ممنهجاً، معربًا عن أسفه حيال استمرار قتل المدنيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال على مرأى ومسمع من العالم.

وأعرب عن الاستياء والقلق البالغ من الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة التي تمثل إبادة جماعية وتطهيراً عرقياً وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، خاصة أن تصاعد هذه الهجمات الوحشية جاءت بعد يومين من تسليم الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، لحكومة ميانمار تقريرًا نهائيًا بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد المسلمين في أراكان.

وناشد رئيس البرلمان العربي المنظمات الإغاثية والإنسانية العربية والإسلامية والدولية بإغاثة مسلمي الروهنجا وتقديم الغذاء والدواء وتوفير سبل الحياة الكريمة والآمنة لهم إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا قسراً منها.

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