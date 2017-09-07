فيديو | شاهد كيف احتفل السعوديون بهدف التأهل لمونديال روسيا 2018

(أنحاء) – متابعات :-
أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل السعوديين تجاه الهدف الذي أحرزه المنتخب السعودي في المباراة التي جمعته بالمنتخب الياباني مساء أمس (الثلاثاء)، وضمن بعده التأهل إلى مونديال كأس العالم 2018 في روسيا.
ورصدت المقاطع، التي نشرتها صحيفة “الرياضية”، فرحة السعوديين وابتهاجهم بالهدف الذي سجله مهاجم المنتخب السعودي فهد المولد، حيث جاء الهدف في منتصف الشوط الثاني بعد ساعة من شدّ الأعصاب والترقب الذي عاشته المملكة طول مدة الشوط الأول وبداية الشوط الثاني.
وكانت المباراة التي أقيمت في استاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة قد شهدت حضوراً جماهيرياً حافلاً، كما حضرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي حرص على مشاركة المواطنين فرحهم بالتأهل.
#السعودية_إلى_كأس_العالم_٢٠١٨
.
في المقاهي والاستراحات والساحات العامة..
كيف عاش السعوديون الثواني الأخيرة من مباراة #السعودية_اليابان ؟
. pic.twitter.com/lfH5Gft6IH
— الرياضية – عاجل (@Alriyadiyah_BN) September 6, 2017