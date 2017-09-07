القنصلية السعودية في هيوستن تحذر السعوديين من إعصار “إيرما”

(أنحاء) – متابعات :-
نشرت القنصلية السعودية في هيوستن بالولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية بتويتر بيانًا لتحذير المواطنين بولاية فلوريدا من إعصار Irma.
ونوهت القنصلية عن مصادرها بالأرصاد الجوية القائلة بأن الإعصار يتجه صوب السواحل الجنوبية مستهدفًا منطقة Key West ومقاطعات Monroe و Miami Dade و Broward و West Palm.
وطالبت المواطنين بتوخي الحيطة والحذر والإسراع إلى إخلاء المساكن فور صدور أوامر محلية بذلك، وعدم المخاطرة بقيادة المركبات، نظرًا لما قد يسببه الإعصار من فيضانات.
وأكدت على ضرورة التواصل مع القنصلية في هيوستن عند الضرورة، وفق الأرقام الموضحة في الصورة في الأسفل.