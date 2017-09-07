6 سبتمبر 2017 مـ / موافق 16 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | معارضون يرمون “طماطم” تجاه المستشارة الألمانية ميركل

بتاريخ فيديو ،هنا و هناك | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

رمى أحد الموجودين في تجمع بمدينة هايدلبرغ الألمانية ثمرة طماطم أو اثنتين على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي كانت حاضرة يوم أمس (الثلاثاء) للتظاهرة الداعمة لترشحها للانتخابات الفيدرالية.

وشوهد القميص الذي ترتديه ميركل وعليه آثار الطماطم التي رُميت بها، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات المقرر عقدها في الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

وتواجه ميركل معارضة شديدة من اليمينيين الذين يعارضون سياساتها تجاه ملفات الهجرة واللجوء، ويطالبونها بـ”الرحيل وأخذ المهاجرين معها”.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم شرطة المدينة لإحدى وكالات الأنباء إنهم يبحثون عن قاذفي ثمار الطماطم تجاه المستشارة الألمانية، مشيراً إلى أنهم قد يواجهون تهما بمحاولة إلحاق ضرر بدني وتخريب ممتلكات.

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