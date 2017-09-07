عسير.. إصابة 10 في حادث مروري بينهم 2 في حالة خطرة و5 منومون بمستشفى الفرشة

(أنحاء) – متابعات :-
استنفر الفريق الطبي بمستشفى الفرشة بمنطقة عسير، أمس الأربعاء، لاستقبال مصابين إثر حادث مروري تمهيدًا لتحويلهم إلى مستشفى عسير المركزي.
وأعلنت إدارة المستشفى “الإشارة الصفراء” التي تشير إلى مدى سرعة الاستجابة وخطورة الحالة، فور تلقيها بلاغا عن وقوع حادث مروري أفاد بوقوع 10 حالات إصابة من بينهم حالتان في حالة حرجة جدا تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لإنعاشهما.
وأوضح المتحدث الرسمي لصحة المنطقة، عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أن هناك 5 حالات متوسطة، منهم 2 من جنسيات عربية، و3 حالات خفيفة تم علاجهم بالمستشفى وحالة رفضت تلقي العلاج لبساطة إصابتها، حسب “سبق”.