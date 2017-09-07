7 سبتمبر 2017 مـ / موافق 16 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | لاعب “أرسنال” السابق أبو ديابي يرتل القرآن بصوت شجي

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أظهر مقطع فيديو لاعب نادي أرسنال الإنجليزي ومنتخب فرنسا السابق أبو ديابي وهو يرتل القرآن بصوت شجي ومجود.

ويرجح أن يكون الفيديو تم التقاطه أثناء أداء أبو ديابي لمناسك حج هذا العام 1438، وتحديداً في خيام مشعر منى.

واشتهر أبو ديابي منذ أن كان لاعباً في أرسنال بترتيل القرآن بصوته الشجي، إلا أن إتقانه التجويدي تطور مع الوقت.

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