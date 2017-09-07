أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»شابان يحرقان جهاز “ساهر” في أبها.. والجهات الأمنية تضبطهما قبل أن يحرقا آخر
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
“التجارة” تستدعي 627 سيارة “دودج نيون” 2017.....بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعلنت وزارة التجارة والاستثمار أمس (الأربعاء)، عبر صفحتها الرسمية بتويتر، عن استدعائها مركبات (دودج
-
خادم الحرمين يبحث هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي ...بتاريخ
جدة – واس :- أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله
-
صندوق الاستثمارات تطوير “أنظمة الروبوتات” ودم...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم (الأربعاء)، عن عزمه إطلاق ميثاق عالمي في مجال الأنظمة
-
تعرّف على السيرة الذاتية لرئيس هيئة الرياضة ا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الأربعاء) أمرا ملكيا بتعيين تركي