7 سبتمبر 2017 مـ / موافق 16 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شابان يحرقان جهاز “ساهر” في أبها.. والجهات الأمنية تضبطهما قبل أن يحرقا آخر

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أقدم شابان بمدينة أبها على حرق جهاز “ساهر” وحاولا إحراق جهاز آخر، إلا أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليهما قبل أن يشرعا في إشعال النار به.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد الدباش، أنهم تلقوا بلاغاً أمس (الأربعاء) عن تعرض جهاز “ساهر” بحي الضباب في أبها للحرق، مضيفاً أنه بعد مباشرة البلاغ والبدء بإجراءات البحث تمت ملاحظة شابين يشرعان في إحراق كاميرا “ساهر” بمدينة السلطان بعد أن كسرا شاشتها، وقاما بسكب مادة البنزين لكن تم ضبطهما قبل إشعال النار.

وبيّن الرائد الدباش أن الشابين في العقد الثاني من عمرهما، وقد اعترفا بفعلتهما وأنهما مَن قاما بإحراق كاميرا “ساهر” بحي الضباب، لتستكمل إجراءات الاستدلال بحقهما تمهيداً لإحالتهما للنيابة العامة.

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