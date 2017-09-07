7 سبتمبر 2017 مـ / موافق 16 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إفريقي مصاب بمرض “الإيدز” يهرب من مستشفى بالمدينة المنورة.. والشرطة تلاحقه

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تلاحق الجهات الأمنية في المدينة المنورة، مريض إفريقي مصاب بنقص المناعة، هرب من المستشفى بعد إبلاغ الجهات الأمنية خشية إلقاء القبض عليه من الجوازات لمخالفته أنظمة الإقامة والعمل.

وأوضحت الشؤون الصحية في المدينة المنورة، أن مريضاً من جنسية إفريقية حضر إلى مستشفى الأمراض الصدرية، وأثبتت الفحوص أنه مصاب بنقص المناعة، ولمخالفته أنظمة الإقامة والعمل، جرى إبلاغ الجهات الأمنية، فهرب المريض قبل وصولها.

وأكدت صحة المدينة أن الجهات الأمنية تبحث عنه لإلقاء القبض عليه وإجراء اللازم نظاماً تجاهه.

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