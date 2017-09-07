7 سبتمبر 2017 مـ / موافق 16 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“تعليم الرياض” يعتمد حركة النقل الداخلي للإداريين والإداريات

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله المانع حركة النقل الداخلي للإداريين والإداريات، التي شملت نسبة 50% من المتقدمين.

وأوضحت إدارة تعليم الرياض أن الاستعلام عن تفاصيل حركة النقل يتم عبر بوابة الرياض الإلكترونية، من خلال إدخال الرقم الخاص بكل شخص.

وأبانت أنه يمكن للإداري المقارنة بينه وبين من نُقل لإحدى رغباته، بالضغط على الرقم المسجل أمام إحدى الرغبات، وسيظهر من نقل قبله والمقارنة بين بياناتهما.

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