“حماية المستهلك”: 7 خطوات مهمة عليك اتباعها قبل استئجار استراحة أو شاليه لتجنب النصب والخداع

(أنحاء) – متابعات :-
نبّهت جمعية حماية المستهلك كل مَن يريد حجز استراحة أو شاليه في أيام الإجازة التي تشهد ارتفاعاً في أسعار التأجير، على الحرص؛ لعدم الوقوع ضحية لخداع ونصب مالكي الاستراحات والشاليهات، مطالبة بضرورة اتباع 7 خطوات وبعض الضرورات في عقد الإيجار لحفظ الحقوق.
وأكدت حماية المستهلك أن على كل مَن يرغب بتأجير استراحة أو شاليه في هذه الأيام، الاتصال المسبق للتعرف على تجهيزات المكان ومدة موافقته لاحتياجاتك لتوفير الكثير من الوقت والجهد، والبحث على الإنترنت لمعرفة المزيد من المعلومات عن الشاليه أو الاستراحة.
وأضافت الجمعية أنه يفضل زيارة المكان مسبقاً لتقييم مستوى النظافة والتأكد من توفر خدمات ومتطلبات السلامة، من تمديدات كهربائية ومخارج طوارئ وطفايات حريق وحراسة، والتأكد من تغطية شبكات اتصال الجوال للمنطقة للتعامل مع أي حالة طارئة بشكل سريع.
ونصحت بالتأكد من سلامة المسبح ونظافته للاستمتاع بالسباحة بشكل صحي وآمن، والتحقق من قرب الخدمات الرئيسية مثل التموينات والمطاعم ومحطات البنزين من مقر الإقامة لتوفير شعور أكثر بالارتياح والمتعة أثناء الإقامة في المكان، كما طالبت بمقارنة قيمة إيجار المكان بالاستراحات والشاليهات الأخرى، والمفاصلة في السعر إن أمكن.
وشددت على ضرورة مراجعة بعض البنود والنقاط المهمة في عقد الإيجار، مثل تسجيل تاريخ ومدة الإيجار، وتسجيل الساعة المحددة لتوقيت مغادرة المكان، وتحديد القيمة اليومية والإجمالية للإيجار، بالإضافة إلى قيمة التأمين ومناسبتها لمدة الإقامة، والتنصيص على الخدمات المتفق عليها وأي التزامات تمت مشافهتها، والحصول على نسخة أصلية من العقد.