فيديو | وليد الفراج يجدد التهنئة للاعبي الأخضر.. ويعتذر لهجومه عليهم بعد مباراة الإمارات

#اكشن_يا_دوري#وليد_الفراج: وصلني العتب بسبب ما قلته بعد خسارة الأخضر من الإمارات والعتب على قدر المحبة والكل يفخر برجال المنتخب pic.twitter.com/s000TieRa2

— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) September 6, 2017