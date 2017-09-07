فيديو | وليد الفراج يجدد التهنئة للاعبي الأخضر.. ويعتذر لهجومه عليهم بعد مباراة الإمارات

(أنحاء) – متابعات :-
جدد الإعلامي وليد الفراج، تهنئته للمنتخب السعودي ولشعب المملكة، بعد نجاح الأخضر في التأهل لمونديال 2018، بعد غياب دام 8 سنوات عن منافسات كأس العالم، ليشارك في البطولة للمرة الخامسة في تاريخه.
وقدم الفراج اعتذاره للاعبي الأخضر بعد هجومه الشديد عليهم بعد الخسارة أمام الإمارات بهدفين لهدف؛ حيث أوضح خلال حلقة أمس (الأربعاء) من برنامجه “أكشن يا دوري”، أنه وصلته رسائل عتاب من بعض لاعبي المنتخب السعودي، بعد حديثه عنهم عقب مباراة السعودية والإمارات.
وأشار إلى أنه كان يحمل ألماً وعتاباً بعد تلك المباراة كواحد من الجماهير، لكن بعد الفوز أمام اليابان بيّض هؤلاء اللاعبين وجوهنا، مضيفاً أن كل فرد منهم يستحق التحية والتقدير وأقدم لهم الاعتذار فرداً فرداً في حالة استيائهم من أي شيء قاله على الهواء.
وشدد الفراج على أن لاعبي المنتخب السعودي لهم قدر كبير عند كل أفراد الشعب السعودي، والكل يفتخر بهم ويعتب عليهم حينما تكون النتائج غير إيجابية، مبيناً أن العتب على قدر المحبة.
#اكشن_يا_دوري#وليد_الفراج: وصلني العتب بسبب ما قلته بعد خسارة الأخضر من الإمارات والعتب على قدر المحبة والكل يفخر برجال المنتخب pic.twitter.com/s000TieRa2
— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) September 6, 2017