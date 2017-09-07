فيديو | مركبة تدفع أخرى بواسطة شاب جلس بينهما معرضًا حياته للخطر.. و”المرور” يضبط المخالفين والمركبتين

(أنحاء) – متابعات :-
أظهر مقطع فيديو قيام قائد مركبة بدفع أخرى متعطلة بواسطة شاب جلس في مؤخرتها ومدّ رجليه لدفع المركبة بواسطة الأخرى، ما عرض نفسه للخطر.
وتفاعلت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة مع تغريدات نشرها عدد من الناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي حول الواقعة مرفقين معها مقطع الفيديو، حيث قامت بضبط قائدي المركبتين تمهيداً لإحالتهما للهيئة المرورية.
وأوضحت أنه تم إيداع المركبتين المخالفتين بالحجز، وستتم إحالة قائديها إلى الهيئة المرورية، مشيدة بتعاون المغردين وحرصهم على السلامة العامة.
ينة المنورة