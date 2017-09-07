فيديو | رئيس هيئة الرياضة الجديد في أول حديث له: طموحنا ليس التأهل لكأس العالم فقط

(أنحاء) – متابعات :-
أكد الرئيس الجديد لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، والذي تم تعيينه في منصبه أمس (الأربعاء) بأمر ملكي خلفاً لمحمد آل الشيخ، أنه سيبدأ مباشرة عمله في أقرب فرصة ممكنة، كاشفاً عن دعم كبير سيقدم للمنتخب السعودي خلال فترة إعداده للمشاركة في مونديال روسيا 2018.
وقال تركي آل الشيخ في تصريحات لبرنامج “أكشن يا دوري” يوم أمس، إن طموحنا ليس التأهل لكأس العالم فقط ولكن لتقديم أفضل النتائج خلال مشاركتنا في روسيا، مؤكداً أن الدولة ستقدم للمنتخب رعاية كبيرة حتى ذهابه إلى روسيا، مشيراً إلى أن ما سيقدم للأخضر شيء لم يحدث من قبل.
وأوضح رئيس هيئة الرياضة الجديد أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حضر مباراة الأخضر أمام اليابان لأنه كان واثقاً في رجاله الذين لم يخيبوا ظنه، مبدياً تفاؤله بوجود قفزات للرياضة السعودية بعدما سمعه من ولي العهد عن دعم كبير سيقدم للرياضة السعودية، سيتم الإعلان عنه لاحقاً.
#اكشن_يا_دوري
تركي آل الشيخ – رئيس هيئة الرياضة: #وجه_السعد حضر للملعب لثقته برجاله ونطمح بتقديم "شيء لم يحدث من قبل" pic.twitter.com/UZxASpgbHR
— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) September 6, 2017