7 سبتمبر 2017 مـ / موافق 16 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | فنانان عراقيان يغنيان للأخضر احتفالاً بتأهله لكأس العالم

بتاريخ رياضة ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

شارك الفنانان العراقيان التوأم رعد وميثاق السامرائي، الشعب السعودي أفراحه بتأهل المنتخب لنهائيات كأس العالم 2018، بإهدائه أغنية عبّرا خلالها عن فرحتهما بوصول الأخضر للمونديال الخامس في تاريخه.

وظهر التوأم العراقي في مقطع فيديو وهما مبتسمان بسعادة، وعبّرا عن فخرهما بوصول الأخضر لروسيا وتمثيله العرب في المونديال، وأديا أغنية معاً عبّرا من خلالها عن تهانيهما الحارة للسعودية ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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