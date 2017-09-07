7 سبتمبر 2017 مـ / موافق 16 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | إعصار “إرما” يمحو معالم جزيرة فرنسية في الكاريبي

بتاريخ حوادث ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

دمّر الإعصار “إرما” حوالي 95% من الجزء الفرنسي لجزيرة سانت مارتن الفرنسية الهولندية في البحر الكاريبي، حسب ما قال المسؤول المحلي دانييل جيبس مساء أمس.

واجتاح “إرما” جزر في الكاريبي أمس مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة وسط توقعات بوصوله إلى فلوريدا في الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل.

وكانت الأمم المتحدة أشارت إلى أن ما يصل إلى 37 مليون شخص يمكن أن يتضرروا جراء الإعصار إرما.

ويتجه الإعصار، المصنف في الفئة الخامسة، غربا في اتجاه بورتو ريكو وجزيرة هيسبانيولا.

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