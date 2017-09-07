أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»أمير الكويت : قطر مستعدة لتلبية المطالب الـ13 .. ونجحنا في تجنب التصعيد العسكري
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