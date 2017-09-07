7 سبتمبر 2017 مـ / موافق 17 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أمير الكويت : قطر مستعدة لتلبية المطالب الـ13 .. ونجحنا في تجنب التصعيد العسكري

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الخميس)، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اثناء زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف أمير الكويت خلال المؤتمر الصحفي الذي جمع الاثنين أن قطر قبلت بمناقشة المطالب الـ13 قدمتها الدول الـ4 المقاطعة لها، مشددا أنه متفائل بحل أزمة قطر قريبا جدا، مبينا أنه مقتنع بأن بعض المطالب حال نقاشها سيتم التخلي عنها.

وشدد الشيخ صباح أن أهم ما حدث في الأزمة هو تجنب التصعيد العسكري، مؤكدا أنه ليس من مصلحة قطر أن تبقى خارج السرب، وأنه سيتم الضغط عليها لتعود إلى إخوانها الخليجيين.

وكشف في تصريحاته أنهم في الكويت أكثر من تعرض لحملات إعلامية مسيئة من قطر، قابلوها بالحوار والحل، منتقدا التغطية الإعلامية التي صاحبت الأزمة.

من جانبه، قال ترمب إن الأزمة بين دول الخليج وقطر يمكن حلها بكل بساطة، على حد قوله، مشيدا بدور الكويت كوسيط في الأزمة.

وأضاف أن البيت الأبيض سيلعب دورا في حل أزمة قطر إذا لم يتم حلها، مؤكدا أن الأزمة سببها دعم الإرهاب، وأنه في حال توقفه فإنه يشجع على حل الأمر، وإلا فإنه لن يدعمها في حال لم تتوقف قطر عن دعم الإرهاب.

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