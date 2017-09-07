7 سبتمبر 2017 مـ / موافق 17 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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صراحة قينان أوجعت المدلعين

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

“المعلم والمعلمة، أهم ركن في العملية التعليمية والتربوية على الإطلاق، أي أنه وأنها «المعلم والمعلمة» يأتيان أولا وثانيا وعاشرا، ثم بعد ذلك يجيء المنهج الحديث، والمبنى المجهز.”

النص الذي قرأتم تم نسخه دون أي تعديل من مقال الأستاذ قينان الغامدي الأخير في جريدة الوطن. بالتحديد هذا النص لو لم يكن في المقال إلا هو لكفى أن يكون نقداً ومنهجاً وبناءاً كما يطالب الوزير العيسى من الناقدين.

لماذا هو بالتحديد، لأني بعد قرأته توقفت؛ وكأني وقفت في تلك المدارس السورية التي دمرها النظام ومازال المعلمون والمعلمات فيها حاضرون، كأني وقفت في تلك المخيمات للاجئين في شتى بقاع الأرض التي تجد فيها مجموعة خيام مخصصة للتعليم، لأن التعليم بحد ذاته هو المطلب الأسمى لكل مجتمع، والأن أسئل المعلمين والمعلمات ولو أني أعرف الإجابة مسبقاً: لو تم إيقاف رواتبكم لشهور لأي سبب من الأسباب هل ستستمرون في الذهاب للمدارس أم أنكم ستتوقفون؟

يقول العرفج في برنامج ياهلا بالعرفج أنه جمع في استقصاء بعض من مطالب المعلمين والمعلمات وهي كالاتي: –

أولاً: برامج واستراتيجيات مع كثرة الحصص (لا تعليق ويقولون لماذا يطالبهم قينان بترك التشكي والتبكي) ثانياً: التقاعد المبكر سبب أمراض نفسية للمعلمين (ماذا تركتم للحروب إذا) ثالثاً: كثرة التعاميم وكثرة التقييم (أقول إضافة على كل الصفات التي ذكرها قينان عن بعض المعلمين والمعلمات أقول مدلعين).

أعتقد أن الإجابة عن السؤال الذي طرحته على المعلمين والمعلمات باتت معروفة. ملاحظة العرفج أراد من استقصائه انتقاد العيسى وهذا يدل على أن للأسف حتى بعض من مثقفي المجتمع ينظر لبعض المهن على أنها وظيفة براتب لا أكثر.

في الختام أطالب باختبار مدى قدسية مفهوم التعليم في وجدان المعلمين والمعلمات من خلال إجبارهم على العمل لشهر دون أي مرتب ومن خلال هذا الإختبار ستعلم الوزارة من هو المعلم الحقيقي ومن هو المعلم الدمية، وسيعلم كل ناقد لصراحة قينان وكل شاكي وباكي وشاتم أن النقد الذي فتحه على المعلمين والمعلمات ما هو إلا نسخ لواقع مرير.

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