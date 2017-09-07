7 سبتمبر 2017 مـ / موافق 17 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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منصور يأغلى وطن

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

الأرقامُ تتعاقب والعلمُ يرفرف عالياً، والمجدُ حاضراً وماضياً ، رايةُ التوحيدِ دائماً وأبداً عالية ، لاتعرف الانحناء في كل الظروف ، نَحْنُ  نعيش مرحلة من السعادة والفرح في كل الأعوام في وطني ، الذي استقبل الحج بأكمل وجه وبإشراف وخدمة كاملة  من القيادة الحكمية نصرها الله بنصره  ، وبشعب خدم الدين والوطن حتى ينجح هذا الحدث الديني العظيم ، المملكة العربية السعودية تدعم الشرعية في اليمن ، وتحارب أعداء الدين في كل بقاع الوطن العربي ، بلداً لم ينظر الى مصلحة نفسه ويستغني عن الآخرين تجري اصول العروبة والشرع الاسلامي فينا لانرضى لأحداً بالسقوط .

كل ماورد جزءاً بسيطاً من التغني في هذا الوطن ، وإن أردت أن اذكر ماتقدمه المملكة من سبعة وثمانون عاماً احتاج الى إصدار العديد من الكتب حتى اوفي حق هذا الوطن ، مقالتي هذه تهنئة في البدايات الى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومقام سيدي ولي العهد الأمين محمد بن سلمان ، بمناسبة وصول المنتخب السعودي الى روسيا ٢٠١٨ ، وهذا التأهل الذي كان خلفه لاعبين المنتخب الذين كرسوا جهودهم وتفانيهم لخدمة وطنهم على الصعيد الرياضي ، كما يفعل جنودنا الأبطال على الحدود الذين يدافعون عن دينهم ووطنهم ، نحن في هذا الوطن تختلف إلينا المهمات ولكل منا خدمة لهذا الوطن سواء عسكرياً او رياضياً او اجتماعياً ، كل هذا مسألة تكاملية بين الجميع .

التأهل الى روسيا ومأهميته ومأبعاده ؟

هذا التأهل يعبر عن قوة البلد المتأهل الى كأس العالم وعن اهتمام الدولة  بالرياضة ، كما انه يضعك بين صفوة المنتخبات الرياضية على مستوى العالم ، كما ان هذا التأهل يعبر عن السيادة الرياضية على مستوى القارة الآسيوية .

كل التوفيق للأخضر في رحلته القادمة الى روسيا نحتاج الى المزيد من العمل حتى نصل الى ادوار متقدمة في كأس العالم ، كل هذا يتحقق ان وحدنا ألوان ووقفنا وقفة صادقة مع هذا المنتخب ، رسالتي الى الإعلاميين عليكم ان تدعموهم وان تنتقدو انتقاداً بناء حتى تكتمل المصلحة الوطنية .

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