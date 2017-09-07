7 سبتمبر 2017 مـ / موافق 17 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الجيش اليمني يُحرز تقدمًا جديدًا في الجوف

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

عدن – واس :-

أحرز الجيش اليمني تقدُمًا جديدًا في المعارك التي يخوضها ضد الانقلابيين بمحافظة الجوف شمال البلاد .

وأفاد مركز الجوف الإعلامي في بيان له أن قوات الجيش الوطني استعادت تبة الشهيد وواصلت تقدُمها باتجاه جبل عنبره والرابطه بسلسلة جبال حام شمالي مديرية المتون .

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