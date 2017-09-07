7 سبتمبر 2017 مـ / موافق 17 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | تصوير بانورامي مذهل للحرم المكي الشريف من أعلى برج الساعة

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

وثق مقطع فيديو مصور من طائرة “درون” الحرم المكي الشريف من أعلى نقطة في “برج الساعة”، في لقطات بانورامية بديعة.

وظهر في بداية المقطع قوس الهلال الذهبي أعلى برج الساعة وبداخل مقصورته 3 شباب يلوح أحدهم في ابتهاج كبير، وتبتعد زاوية التصوير شيئًا فشيئًا لإظهار البرج كاملًا، في تركيزٍ على الهلال الذهبي، ثم تميل الزاوية لتُظهر الحرم المكي.

وتُعد ساعة مكة المكرمة أطول ساعة في العالم بارتفاع 400 متر عن مستوى الأرض، وتضيء جدرانها الذهبية في الأعياد، كما تنطلق منها إشارات ضوئية عند وقت الأذان.

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