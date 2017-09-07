7 سبتمبر 2017 مـ / موافق 17 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة مكة توضح ملابسات مقطع سحب شرطي لفتاة بالقوة لإدخالها سيارة الدورية في جدة | فيديو

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أصدرت شرطة منطقة مكة المكرمة بيانا اليوم (الخميس) أوضحت فيه تفاصيل فيديو وثق سحب رجل أمن في شرطة جدة لفتاة بالقوة لإدخالها في دورية الأمن، في ظل مقاومة منها.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة إن الواقعة حدثت في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل الثلاثاء الماضي، حيث لاحظت دورية أمنية فتاة في العقد الرابع من العمر كاشفة الرأس تقف بمنتصف الطريق وتستوقف المركبات معطلة حركة السير.

وأوضح أنه مع تجمهر مجموعة من الأشخاص حولها، باشرت الدورية الأمنية التأكد من الوضع ومعالجته لتحرير الحركة والمحافظة عليها، حيث تبين عدم ترابط أقوال الفتاة وعدم اتزان تصرفاتها.

وبيّن أنه بسبب عدم وجود أحد أقاربها بالموقع، تم التحفظ عليها ونقلها لمركز الشرطة وقد عولج وضعها وفق الأنظمة والتعليمات.

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