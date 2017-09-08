8 سبتمبر 2017 مـ / موافق 17 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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انتحار شاب سعودي على عارضة ملعب في صبيا.. وفتاة تقص القماش ثم تختفي‎

بتاريخ حوادث | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أقدم شاب سعودي في العقد الثالث من العمر على الانتحار بربط عنقه بقطعة قماش على عارضة ملعب كرة القدم بقرية المعترض بمحافظة صبيا.

وعثرت الأجهزة الأمنية على جثة الشاب على الأرض تحت العارضة وحول رقبته قطعة القماش، فيما تتدلى بقية القطعة من العارضة.

وأوضحت مصادر أن إحدى الفتيات قامت بقطع القماش الذي تعلق عليه الشاب، ثم اختفت وذلك بعد أن اتصلت بفرقة الإسعاف التي حضرت للموقع وقامت بنقل الجثة للمستشفى، لافتة إلى أن الشرطة بدأت تحرياتها حول الحادثة.

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