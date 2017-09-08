8 سبتمبر 2017 مـ / موافق 17 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | ضابط مرور يتعلق بسيارة لمسافة 2 كم بعد رفض سائقها التوقف في الصين
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فيديو | ضابط مرور يتعلق بسيارة لمسافة 2 كم بعد رفض سائقها التوقف في الصين

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