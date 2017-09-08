صور | رئاسة الحرمين تودع ضيوف الرحمن في آخر مراحل “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا”

(أنحاء) – متابعات :-
ودعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي , ضيوف الرحمن بالطيب والهدايا ضمن حملة (خدمة الحاج والزئر وسام فخر لنا ) في موسمها الخامس, بمشاركة مدير إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام راجح الحارثي, ومدير إدارة العمليات عبدالحفيظ الثبيتي, ومدير إدارة النظافة والفرش بالمسجد الحرام المهندس محمد الوقداني, ومدير إدارة سقيا زمزم المهندس أسامة الحجيلي, وممثل إدارة الإعلام والاتصال نايف الذبياني.
وقد عبر حجاج بيت الله الحرام عن سعادتهم وغبطتهمم ورفعوا شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين على الخدمات الجليلة التي تقدمها لتسهيل مناسكهم وتأديتها بكل طمأنينة وأمان.