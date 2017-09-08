مبتعثون سعوديون يتطوعون لمساعدة منكوبي إعصار “هارفي”.. ووزير التعليم يتفاعل

(أنحاء) – متابعات :-
بادر طلاب مبتعثون سعوديون في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى التطوع لمساعدة منكوبي إعصار هارفي بولاية تكساس، فيما عبّر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى عن شكره لهم، مؤكداً أنهم مصدر فخر لهذا الوطن.
وكان أكثر من 50 متطوعاً من الطلاب السعوديين قد شكّلوا منظمة غير هادفة للربح وأطلقوا عليها اسم “يداً بيد”، هدفها الانتشار لمساعدة الضحايا والمنكوبين من الإعصار، والمتضررين من الكوارث الطبيعية في
كل أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.
من جهته، قدم الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم شكره للطلاب السعوديين المبتعثين عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، مرفقاً صورة لهم وهم يرتدون تيشيرتات خضراء.