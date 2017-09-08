8 سبتمبر 2017 مـ / موافق 17 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | محاولة نشل مواطن أمام فرع بنك في الرياض

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يُظهر واقعة نشل حدثت أمام بوابة أحد المصارف المحلية بمدينة الرياض الأربعاء الماضي.

وبِحَسَبِ الفيديو، الذي يبدو أن كاميرا مراقبة وثقته، يظهر أحد المواطنين بينما يَسْتَعِد للدخول إلى المصرف حاملاً في يده حقيبة سوداء اللون، وبينما هو أمام البوابة، خرج فجأة مجهول يقود دراجة نارية بسرعة عالية مُتَّجهَاً نحوه، ولدى اقترابه منه، بادر بمحاولة جذب الحقيبة التي كانت بحوزة المواطن، لكن تمسك الأخير بالحقيبة جَيِّدَاً، حال دون تنفيذ السارق لجريمته.

وطالب متداولو المقطع من الجميع الحذر والحرص عند التواجد بمحيط المصارف؛ نظراً لاحتمالية تواجد اللصوص والنشالين.

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