أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»الدول الداعية لمكافحة الإرهاب: نقدر وساطة أمير الكويت.. ولكن الحوار حول تنفيذ المطالب لايسبقه أي شروط
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