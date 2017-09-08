8 سبتمبر 2017 مـ / موافق 17 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الهيئة المنظمة لمؤتمر “قطر في منظور الأمن والاستقرار” تستنكر نسف نظام قطر لوساطة أمير الكويت

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعربت الهيئة المنظمة لمؤتمر “قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي” المنعقد في 14 سبتمبر 2017، في العاصمة البريطانية لندن، عن عظيم تقديرها للجهود المضنية التي يبذلها الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، وما يضطلع به من جهود دبلوماسية مقدرة لرأب الصدع الذي تسببت فيه سياسات النظام القطري، المناقضة للحكمة والمنطق، وتغريدها المتصل خارج السرب بما يضر بمصالح قطر، ويخلق العداء المبرر مع أشقائها الخليجيين والعرب، بل والعالم أجمع.

وقالت : لم يكن مفاجئا لنا مسارعة النظام القطري إلى محاولة نسف جهود سمو أمير الكويت، فحيثما غابت الحكمة، وسادت الظلمة، لن يجد الشعب القطري المتعطش إلى الحرية ودولة القانون والمؤسسات سوى ردود الأفعال الفطيرة، والتصرفات الحمقاء غير المدروسة.

واكدت الهيئة المنظمة للمؤتمر دعمها الكامل لجهود الوساطات المحمودة، التي تهدف إلى إثناء النظام القطري عن سياساته الرعناء التي أسست نظاما بوليسيا رهيبا في الداخل، وعصفت بكل الاتفاقيات والعهود والمواثيق الإقليمية والدولية، لتنشر الدمار والخراب أينما حلت.

واضافت : نرى في ذات الوقت أن زمن النصح الهادىء قد ولى إلى غير رجعة، وأن الشعب القطري الأبي قد صدح بكلمته رافضا استمرار نظام القهر والطغيان والتخبط.

واختتمت بقولها : “نلتقيكم في الرابع عشر من الشهر الجاري من أجل قطر أفضل”.

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