8 سبتمبر 2017 مـ / موافق 17 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأمم المتحدة: 270 ألف لاجئ معظمهم من الروهينغا دخلوا بنغلادش منذ 25 اغسطس

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

(أنحاء) – وكالات :-

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة أن نحو 270 ألف لاجئ معظمهم من الروهينغا فروا من أعمال العنف في ولاية راخين بغرب بورما ودخلوا بنغلادش من 25 اغسطس.

وقال المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين فيفيان تان “نحو 270 ألف لاجئ وصلوا إلى بنغلادش في الأسبوعين الماضيين”.

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