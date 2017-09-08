8 سبتمبر 2017 مـ / موافق 17 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الإسكان”: أسعار وحداتنا أقل من القيمة السوقية.. والدفعات المقبلة ستشمل المزيد من المنتجات السكنية والتمويلية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

قال المتحدث باسم وزارة الإسكان سيف السويلم، إن الدفعات المقبلة من برنامج “سكني” سوف تشمل المزيد من المنتجات السكنية والتمويلية للوصول إلى العدد المستهدف والبالغ 280 ألف منتج سكني.

وأكد السويلم أن وزارة الإسكان تقدم وحدات سكنية متنوعة تتوزع على مناطق المملكة وتشمل الفلل والشقق والتاون هاوس وبمساحات متفاوتة وأسعار تراوح بين 250 إلى 700 ألف ريال.

وأشار إلى أن المعدل السعري للمنتجات السكنية يتناسب مع فئات المستحقين للدعم السكني المتقدمين لبوابة إسكان، مشيراً إلى أن أسعار الوحدات يقل عن القيمة السوقية الفعلية، لافتاً إلى أنه سيتم تخصيص المزيد من الوحدات السكنية المتنوعة خلال الدفعات القادمة.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت منذ فبراير الماضي عن 6 دفعات ضمن حملة سكني تضمنت نحو 128 ألف منتج.

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