8 سبتمبر 2017 مـ / موافق 17 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: ديوان المراقبة رصد مخالفات في قطاعات حكومية.. بينها توظيف وافدين على وظائف إشرافية

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

(أنحاء) – متابعات :-

أفادت مصادر بأن ديوان المراقبة العامة رصد مخالفات متنوعة في عدة قطاعات حكومية خلال جولاته المكثفة التي يقوم بها على القطاعات المختلفة.

وكشفت المصادر أن أبرز المخالفات تمثلت في تأخر تنفيذ بعض المشاريع وتوظيف أجانب على وظائف إشرافية مخصصة للسعوديين في الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال الصيانة والتشغيل في بعض القطاعات.

وشملت المخالفات عدم حسم مقابل السكن لمن يسكنون في مساكن بعض الجهات الحكومية، وتوقيع بعض الجهات عقودا استشارية وتوفير موظفين على البند في مخالفة للأنظمة والتعليمات.

وأضافت أن الديوان طلب من هيئة الرقابة والتحقيق استدعاء بعض المسؤولين والموظفين من مختلف القطاعات الحكومية للتحقيق معهم وإصدار العقوبات اللازمة تجاههم لقاء ارتكابهم مخالفات متنوعة في المشاريع أو عدم الرد على مخاطبات الديوان، حسب صحيفة “المدينة”.

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